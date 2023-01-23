В Нижнем Тагиле на Вагонке сбили школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте 

20 января около 17:00 у дома № 1 на улице Володарского произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 52-летний водитель Lada Xray, следуя со стороны​ Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской, допустил наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

«Водитель пояснил, что медленно ехал к автозаправочной станции, на встречной полосе стояли автомобили. Внезапно он услышал звуковой сигнал транспортного средства и в этот же момент почувствовал удар о его автомобиль. Ребёнка он не видел», — отметили в ГИБДД.

Медики не нашли у школьника серьёзных травм и отпустили домой.