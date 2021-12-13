В Нижнем Тагиле на Вагонке пассажирский автобус сбил пешехода

Сегодня около 11:20 в Нижнем Тагиле у дома № 11 на проспекте Вагоностроителей произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 47-летний водитель ПАЗ, следующего по маршруту № 16, двигаясь по проспекту Вагоностроителей в сторону улицы Окунева, сбил 72-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть дороги не по пешеходному переходу.

«Водитель пассажирского автобуса пояснил, что во время движения обратил внимание на человека, который стоял на обочине, но неожиданно для водителя тот выбежал на проезжую часть. Водитель принял меры к торможению, но наезда избежать не смог, задев пешехода передней частью автобуса», — рассказали в ГИБДД.

В результате происшествия с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и ушибленной раной головы пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось шесть пассажиров. Никто из них не пострадал.

В ГИБДД также отметили, что автобусом управлял мужчина со стажем вождения 22 года. За нарушение ПДД с начала года он привлекался один раз.