В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» с 1 августа введут запрет на использование гаджетов Apple

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» с 1 августа введут полный запрет на использование в служебных целях любой техники американской компании Apple. Согласно приказу, такие ограничения введены для сотрудников всех организаций госкорпорации «Ростех», куда входит УВЗ.

Фотография приказа попала в местные паблики во «ВКонтакте», где подписчики делятся мнениями по поводу нововведений.

«Предприятия оборонные, просто, видимо, решили перестраховаться. Но страшно представить, скольким людям надо поменять телефон, да ещё и оформить разрешение в кратчайшие сроки. К сожалению, УВЗ не может проигнорировать приказ “Ростеха”», — комментирует Ирина Зырянова.

«Продукция компании Apple всегда подключена к мобильной связи, невозможно выключить Wi-Fi и bluetooth-соединение. Также микрофон современных мобильных телефонов всегда активен, пока устройство включено. На основе записанных данных, как правило, пользователям предлагается контекстная реклама. Для проверки можете говорить около телефона про стройку или переезд в течение нескольких дней и посмотреть на изменение всплывающей контекстной рекламы в браузере и мессенджерах. Подобную технологию легко перенастроить на сбор всей возможной информации с сотрудников оборонных предприятий, отсюда и запрет», — пишет Сергей Корягин.

Кто-то предлагает скупить теперь уже ненужную технику Apple и поменять её на смартфоны на андроиде. Многие пользователи «яблофонов», работающие на УВЗ, в замешательстве от новых правил и не совсем понимают, как приказ будет реализовываться на практике. В разговоре с журналистом АН «Между строк» сотрудник «Уралвагонзавода» — пользователь телефона Apple подтвердил информацию о нововведениях и сказал, что теперь ему нельзя проносить на работу свой смартфон.

«Раньше вообще можно было пользоваться только кнопочным телефоном и без камеры», — отметил собеседник редакции.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы «Уралвагонзавода» журналисту АН «Между строк» не удалось.

Отметим, в Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование смартфонов IPhone введён с 17 июля. Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости».