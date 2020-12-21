Происшествия

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочего насмерть раздавило прессом

21.12.2020 17:51
В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочего насмерть раздавило прессом

14 декабря на «Уралвагонзаводе» насмерть придавило прессом 47-летнего Михаила М., сообщает E1.ru.

«Со слов родственников, Михаил залез в пресс-штамп, предварительно отключив его для ремонта. По версии следствия, оборудование сработало из-за его старости, насмерть придавив Михаила», рассказал Александр Иванов, выступающий за права работников.

Иванов отметил, что погибший был опытным сотрудником и вряд ли мог совершить ошибку при работе с оборудованием. Родственники погибшего считают, что пресс кто-то включил. 

В Следственном комитете информацию о трагедии E1.ru подтвердили.

«Производственная травма, погиб мужчина. На место выезжал следователь, сейчас проводится проверка. Смерть не криминальная», — пояснили в СК.

У Михаила остались жена и двое детей. 

  • 10 июля этого года на УВЗ в результате несчастного случая погиб электрик.
  • Позже, 13 августа, в литейном цехе «Уралвагонзавода» обнаружили тело мужчины после аварийной остановки конвейера.
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