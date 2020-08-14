В литейном цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле погиб мужчина

Вечером 13 августа в цехе № 552 УВЗ был найден труп неизвестного мужчины. По данным АН «Между строк», тело было обнаружено после аварийной остановки конвейера, когда рабочие стали выяснять причину поломки. При этом в погибшем литейщики не опознали ни одного из своих коллег. В cледственном отделе по Дзержинскому району АН «Между строк» подтвердили факт происшествия, уточнив, что в настоящий момент личность погибшего устанавливается.

«Вечером 13 августа в литейном цехе найдено тело мужчины. Установлено, что он не является сотрудником предприятия. Сейчас выясняется, как данный человек попал на завод. Кроме того, ведутся необходимые доследственные действия, до завершения которых информация не раскрывается», — рассказали АН «Между строк» на УВЗ.