В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» в результате несчастного случая погиб электрик

В Нижнем Тагиле в одном из цехов «Уралвагонзавода» погиб электрик. Несчастный случай произошёл 10 июля, сообщается в группе «Я работаю на УВЗ» в соцсети «ВКонтакте». Прощание с мужчиной состоялось сегодня, 13 июля.

«Вчера трагически из жизни ушёл наш друг, товарищ и отец семьи. Ушёл на работу, так и не вернулся домой. Работал электриком. Трагедия произошла в цехе 552. Он был очень светлым, добрым, хорошим человеком», — говорится в соцсетях.

По информации TagilCity.ru, мужчина погиб в результате падения с крана.