В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» найден труп сторожа

25 ноября на территории железнодорожного цеха № 900 «Уралвагонзавода» обнаружен труп 58-летнего мужчины. По информации АН «Между строк», сотрудник предприятия скончался от асфиксии, признаков криминала нет.

По словам источника, у погибшего полгода назад умерла супруга, детей у них не было, в последнее время мужчина находился в подавленном состоянии. В пресс-службе УВЗ АН «Между строк» пояснили, что мужчина работал сторожем.