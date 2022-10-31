В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте произошло массовое ДТП

Сегодня в 10 часов утра ​у дома № 32 на Уральском проспекте произошло массовое ДТП. 52-летний мужчина, почувствовав себя плохо, допустил столкновение с тремя автомобилями, два из которых двигались по встречной полосе, сообщил отдел по пропаганде ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате ДТП пострадал виновник аварии, получив сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его уже отпустили домой из больницы. Также на месте аварии работники скорой помощи осмотрели несовершеннолетнюю пассажирку ВАЗа — четырёхлетнюю девочку. Она получила незначительные ушибы. Ребёнок перевозился без нарушений, с помощью автокресла, что позволило избежать более серьёзных травм.

«Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено,​ что 52-летний мужчина — водитель автомобиля Ford Explorer, двигаясь со стороны улицы Дружинина в сторону Октябрьского проспекта, допустил наезд на стоящий автомобиль Nissan X-Trail, после чего, продолжая осуществлять движение по проезжей части в прямом направлении, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением 38-летнего мужчины и автомобилем Skoda Octavia под управлением 26-летней девушки, которые двигались в попутном направлении. После чего водитель автомобиля Ford выехал на разделительный газон, где допустил наезд на препятствие в виде электроопоры», — пояснили в отделении по пропаганде ГИБДД.

Сотрудникам ГИБДД водитель автомобиля Ford​ пояснил, что двигался со скоростью не более 40 километров в час. По словам мужчины, во время управления автомобилем он почувствовал себя плохо и не смог избежать столкновения с припаркованным автомобилем Nissan. Водитель не помнит, как допустил остальные столкновения с транспортными средствами и последующий наезд на электроопору.

Стаж водителя составляет 19 лет. В 2022 году он привлекался за нарушения ПДД шесть раз, все нарушения связаны с превышением скорости. На месте происшествия ​ автоинспекторы провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев и провели процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения. Все участники аварии оказались трезвыми. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае резкого ухудшения самочувствия необходимо сразу остановиться и припарковать автомобиль в безопасном месте. Используя аптечку, что находится в автомобиле, водитель должен принять лекарства для улучшения общего состояния. Однако многие препараты способны вызвать сонливость и заторможенность реакции, поэтому после принятия медикаментов продолжать движение строго не рекомендуется.

Также в связи с перепадами температур осложнена обстановка на дорогах. Водителям не стоит забывать об особенностях управления автомобилем в межсезонье и заблаговременной замене автошин. Детей в возрасте до 7 лет необходимо перевозить с использованием детских автокресел. С 7 лет разрешается перевозить юных пассажиров с использованием ремня безопасности, но только на заднем пассажирском сиденье. С 12 лет можно перевозить детей на переднем пассажирском сиденье, пристёгнутыми ремнями безопасности.