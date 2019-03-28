В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в лобовом ДТП пострадали два человека (ВИДЕО)

Сегодня, 28 марта, около 20:30 на улице Индустриальной в районе дома № 35 произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По предварительной информации, в аварии участвовали КамАЗ, Ford и Toyota. Свидетели происшествия утверждают, что одна из легковушек зацепила грузовик и вылетела на встречную полосу. На место ЧП выехали спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила, которые извлекли пострадавших из покорёженных автомобилей и передали медикам.

Заметка дополняется.