В Нижнем Тагиле на территории бывшей воинской части на Вые вспыхнул пожар

Накануне около 21:00 в Нижнем Тагиле на территории бывшей воинской части, расположенной на Вые по улице Фрунзе, 69, вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС по Свердловской области, открытое горение на площади 100 квадратных метров было потушено в 22:47. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Проведена разборка и проливка сгоревших конструкций, пострадавших нет.

Напомним, в декабре 2022 года на территории бывшей воинской части начались масштабные работы по сносу зданий и полуразрушенных сооружений. На этом месте планируют построить детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Площадку будущей стройки должны подготовить к маю этого года.

Раньше здесь располагалась учебная часть войск связи № 83531, которая перестала действовать в конце нулевых. Объекты на общей площади почти 50 тысяч кв. метров принадлежали Минобороны, а в 2012 году ведомство передало их властям Свердловской области. На момент передачи в областную собственность территория не охранялась, здания находились в полуразрушенном состоянии. В 2020 году собственником стал муниципалитет.