В Нижнем Тагиле на месте бывшей воинской части на Вые начались масштабные работы по сносу зданий. Площадку для будущей стройки должны подготовить к маю 2023 года

В Нижнем Тагиле на Вые на территории бывшей воинской части по улице Фрунзе, 69 начались масштабные работы по сносу зданий и сооружений, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. На этом месте планируют построить детский сад на 170 мест с ясельными группами и физкультурно-оздоровительный комплекс, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам представителей подрядной организации, ведущей работы, снос зданий воинской части ведётся строго по графику: из 12 домов 9 уже полностью разобраны. До конца мая следующего года на месте развалин будет чистая площадка, а пока сотрудники занимаются уборкой мусора, демонтажем фундаментов и разбором остальных сооружений. Весной начнут завозить на площадку грунт и глину для выравнивания образовавшихся после сноса ям.

Напомним, работы по сносу аварийных зданий воинской части начались ещё в ноябре прошлого года, но велись медленно. Городские власти планировали демонтаж двух казарм, учебного корпуса, столовой, овощехранилища, магазина, котельной, банно-прачечного комплекса и пункта кинопроката. Раньше здесь располагалась учебная часть войск связи № 83531, которая перестала действовать в конце нулевых. Объекты на общей площади почти 50 тысяч кв. метров принадлежали Минобороны, а в 2012 году ведомство передало их властям Свердловской области. На момент передачи в областную собственность территория не охранялась, здания находились в полуразрушенном состоянии. В 2020 году собственником стал муниципалитет.

Власти Нижнего Тагила предлагали открыть здесь кадетскую школу или ФОК. Чиновники также обсуждали перспективу строительства на месте воинской части детского сада и оздоровительного комплекса.