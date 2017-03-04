В Нижнем Тагиле на следующей неделе перекроют участок проспекта Ленина

Сегодня на совещании в нижнетагильской мэрии определились с датой закрытия участка проспекта Ленина в связи с реконструкцией подпорной стенки напротив Комсомольского сквера. Как рассказал АН «Между строк» замглавы города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров, ремонтные работы начнутся 16 марта. В подрядной организации ООО «Уралстройкомплекс» уточнили, что движение автотранспорта будет закрыто только в одну сторону – от улицы Огаркова до Красноармейской. Срок сдачи объекта пока не обозначен, но, по мнению строителей, работы займут несколько недель.

Напомним, в начале июня АН «Между строк» писало, что крен кирпично-бетонного сооружения составляет около 10 градусов. Опрошенные АН «Между строк» инженеры-строители и сотрудники МУП «Тагилгражданпроект» утверждали, что конструкции необходим капитальный ремонт.

В начале года МУП «Тагилдорстрой» разместило на сайте госзакупок тендер на ремонт элемента дороги. Стоимость работ заказчик оценил в 4,4 млн рублей. Конкурс выиграла компания «Уралстройкомплекс», которая в настоящее время занимается ремонтом подпорной стенки на территории мемориального комплекса «Старый Демидовский завод».

Агентство новостей «Между строк»