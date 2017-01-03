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09 Янв 2017 14:07 | Метки: Новости Нижнего Тагила

После публикации АН «Между строк» чиновники нашли 4,5 млн рублей на ремонт падающей стены на главном проспекте Нижнего Тагила

МУП «Тагилдорстрой» разместил на сайте госзакупок тендер на ремонт подпорной стенки напротив Комсомольского сквера на проспекте Ленина. Стоимость работ заказчик оценил в 4,4 млн рублей. Напомним, в начале июня прошлого года наше агентство писало о том, что состояние подпорной стенки в районе домов № 15 и № 17 на проспекте Ленина вызывает серьёзные опасения как у горожан, так и у специалистов.

По приблизительным замерам, крен кирпично-бетонного сооружения составляет около 10 градусов. Опрошенные АН «Между строк» инженеры-строители и сотрудники МУП «Тагилгражданпроект» утверждали, что конструкции необходим капитальный ремонт.

«За прошедшие годы в результате статических, динамических и полезных нагрузок, подвижек и деформаций грунтов средняя часть подпорной стенки накренилась в сторону проезжей части проспекта Ленина. Это обстоятельство создаёт предпосылки опасных случаев обрушения стенки, что, в свою очередь, создаёт опасность для здоровья и жизни людей. Не удовлетворяет существующая стенка и эстетическим потребностям горожан», – говорится в пояснительной записке тендера.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен демонтировать существующее строение, а вместо него возвести новое – из монолитного железобетона, с перспективой дальнейшего облагораживания.

«Так как на сегодня отсутствуют соображения и предложения по наружной (архитектурной) отделке проектируемой стенки, задача настоящего проекта – выполнить конструктив, несущую стенку, которая воспримет все имеющиеся нагрузки и послужит основой для архитектурной обработки в будущем», – уточняется в задании.

В настоящее время закупка находится на этапе подачи заявок.

Агентство новостей «Между строк»

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