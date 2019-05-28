В Нижнем Тагиле на подготовку школ и детских садов к новому учебному году потратят более 650 млн рублей

На подготовку тагильских школ и детских садов к новому учебному году потратят 672 млн рублей. Столько средств заложено в местном бюджете. И это почти на треть больше по сравнению с прошлым учебным годом. Свыше 200 млн рублей будет направлено на замену пожарных сигнализаций, огнезащитную обработку панелей в актовых залах, ремонт заборов и устройство систем контроля, доступа и видеонаблюдения. За 136 млн рублей планируется приобрести учебники, мебель, оборудование и мягкий инвентарь.

По информации пресс-службы мэрии, летом в семи детских садах, 27 школах и трёх учреждениях дополнительного образования будут проведены капремонты кровель и инженерных сетей, заменены окна. Уже сейчас ведётся работа по лицензированию 11 школьных автобусов и обследованию дорожной сети по маршрутам их следования.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время проведения совещания по подготовке образовательных учреждений к учебному году попросил завершить все необходимые работы вовремя. Приёмка школ города межведомственной комиссией будет проходить с 24 июня по 1 августа.

Напомним, в школе № 72 на Тагилстрое сейчас идёт капитальный ремонт. Подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс» обещает закончить его к 1 сентября 2019 года. Кроме того, в этом году свои двери для учеников впервые распахнёт школа № 100 на Муринских прудах, которая рассчитана на 1200 учащихся.