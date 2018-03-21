В Нижнем Тагиле на площадки для выгула собак потратят почти 9 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле на создание восьми специальных площадок для выгула собак без поводков и намордников потратят как минимум 8,7 миллиона рублей. Средства будут отображены в проекте бюджета города на 2018 год после утверждения депутатами соответствующей корректировки. Об этом замначальника управления горхозяйством администрации Михаил Сёмин рассказал сегодня депутатам думской комиссии по городскому хозяйству.

«В площадки входит щебёночно-грунтовое покрытие, тротуар с асфальтобетонным покрытием, сетчатое ограждение, освещение, оборудование урнами, скамейками и информационным стендом. Эти средства необходимо будет дополнительно предусматривать. Мы готовы организовать торговые процедуры, заключение муниципального контракта», — проинформировал Михаил Сёмин.

Разработку проектно-сметной документации осуществляло МБУ «Тагилгражданпроект». Его представители ранее также рассказывали, что каждая площадка будет занимать в среднем 600 квадратных метров и иметь ограждение высотой не менее двух метров. На территории объектов построят барьеры, горки, лесенки и дорожки для дрессировки животных, установят систему по утилизации отходов животных. На дрессировочное оборудование потребуются дополнительные затраты.

Установку площадок планируется начать в этом году. При этом перечень мест для выгула собак был утверждён ещё в 2014 году. Выгулять пса без поводка и намордника можно будет в Дзержинском и Тагилстроевском районах. На Вагонке площадки планируется оборудовать на пересечении улицы Днепровской и Северного шоссе, на перекрёстке улиц Зари и Калинина и в районе дома № 7а по Ленинградскому проспекту. В Тагилстроевском районе установят пять площадок: возле домов № 5 по улице Шевченко, № 43 по улице Попова, № 7 по улице Береговой-Краснокаменской, № 2/1 по улице Циолковского, а также вблизи трамвайного кольца НТМК.

Напомним, сейчас на коротком поводке и в наморднике собак можно выгулять на площадках по Черноисточинскому шоссе (от дома № 3 до дома № 35), по улице Курортной (от дома № 4 до дома № 22) и от дома № 27а по улице Каспийской до дома № 29 по улице Крымской. Ещё одно место для выгула собак организуют в парке «Народный», благоустройство которого планируется завершить в этом году.

Депутаты отметили необходимость создания в городе ещё большего количества площадок для выгула собак. Так, Леонид Мартюшёв сообщил, что только за минувшие сутки в Тагиле произошло несколько случаев нападения бездомных животных на людей и их домашних питомцев. Если бы хозяева выгуливали собак на специальных площадках, то количество таких нападений могло бы сократиться, считает народный избранник. Мартюшёва коллеги остановили, сообщив, что сегодня рассматривается совсем другая тема.