В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на женщину с ребёнком и загрызли той-терьера

Стая бродячих собак напала на молодую маму с ребёнком в районе дома № 48 по улице Зари в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Нападение произошло ещё 7 марта. По словам Алёны Пановой, около 7 утра она повела четырёхлетнего сына в детский сад, взяв с собой на прогулку любимца семьи той-терьера по кличке Тим. В какой-то момент бездомные псы напали на ребёнка и стали сдирать с него одежду.

«Пока я их отпинывала, ребёнок упал, кричит: “Мама, мама!” Я поворачиваюсь, бездомные собаки стали снимать с него варежку. Я быстрей ребёнка поднимать, в этот момент выпрыгивает собака. Собака — в одну сторону, ребёнок — в другую сторону... Ревёт: “Пошли в садик, они меня съедят”. Кричу своей собаке: “Тима! Тима!” Но он маленький, испугался, побежал. И они неспешно подбежали и давай его терзать», — рассказала женщина подробности происшествия телеканалу «Телекон».

Собаки вырвали у ребёнка клок волос и расцарапали щёку. Медики оказали мальчику первую помощь, а вот Тима спасти не удалось.

На своей странице в соцсети Алёна написала, что 13 марта эта же свора напала на ещё одну женщину с собакой.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что информация о бродячей стае была передана в районную администрацию.