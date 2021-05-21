В Нижнем Тагиле на площади Славы отремонтируют скейт-площадку за 930 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на ремонт скейт-площадки на площади Славы. Аукцион состоялся накануне, 20 мая, единственной заявившейся компанией стало ООО «Энерготехсервис» из Нижнего Тагила, которое понизило начальную стоимость контракта до 930 тысяч рублей.

Напомним, прокуратура Дзержинского района в июле 2020 года организовала проверку по факту нарушений норм безопасности на скейт-площадке. В ходе проверки было установлено, что на площадке практически каждое оборудование имеет нарушение конструкции из-за износа. Ряд конструкций были демонтированы, некоторые объекты нуждаются в основательном ремонте, а часть нарушений удалось устранить на месте.

Отметим, что скейт-площадка на площади Славы была открыта ещё в 2013 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.