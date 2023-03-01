В Нижнем Тагиле на платной стоянке сгорела Toyota Camry

В Нижнем Тагиле на Вагонке утром 1 марта сгорела Toyota Camry. Инцидент произошёл на платной стоянке на улице Добролюбова возле дома № 38. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности города, сообщение о ЧП поступило в 04:23.

Там пояснили, что накануне вечером владелец иномарки поставил свою машину на охраняемую стоянку. Сегодня утром сторож услышал хлопок, увидел пылающий автомобиль и позвонил по номеру 101. На место ЧП выехали два пожарных расчёта. Пламя уничтожило Toyota Camry и повредило лакокрасочное покрытие бокового зеркала припаркованной рядом Skoda Karoq.

Предварительная причина пожара устанавливается.