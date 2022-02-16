В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе водитель сбил шестилетнего ребёнка

На Вагонке 41-летний водитель автомобиля Skoda Rapid на пешеходном переходе наехал на шестилетнего мальчика. Инцидент произошёл 15 февраля около 17:00 у дома № 33 на улице Окунева. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, ребёнок не пострадал и после осмотра медиками был отпущен домой.

«Поблизости находился экипаж ГИБДД, поэтому сам сотрудник госавтоинспекции позвонил в скорую помощь. Все приехали очень быстро, буквально за 5 минут. Улетел ребёнок прилично, как минимум на пару метров. С места аварии его госпитализировали в детскую больницу № 3», — сообщил подробности очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель привлечён к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).