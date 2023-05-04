В Нижнем Тагиле на начало мая укушенных клещами почти на 40% больше, чем в прошлом году  

В Нижнем Тагиле на начало мая количество укушенных клещами составило 88 человек (35 из них — дети), что на 38% превышает показатель прошлого года, сообщает ИА «Все новости».

Первый случай укуса был зафиксирован 25 марта — тогда в травмпункт обратилась тагильчанка, которая подцепила клеща в саду.

3% исследованных клещей оказались переносчиками клещевого энцефалита, при этом вакцину тагильчане ставят неохотно — привитых среди пострадавших только 39%.

По данным Роспотребнадзора, клещи присутствуют повсеместно. В пригороде их больше всего в садах на реках Лебе и Капасихе, в посёлках Анатольская, Монзино, Черноисточинск. Есть они и в черте города: например, на Муринских прудах и в районе участков садов УВЗ, в пойме реки Тагил, неподалёку от парка «Народный».

Борьба с клещами ведётся при помощи специальных препаратов, которые распыляют в парках, скверах, загородных лагерях, на кладбищах. По желанию дачников специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора могут выехать в коллективные сады и провести обработку участков. В городе все зоны отдыха уже обработаны.

Если вы пострадали от укуса клеща, в городском Роспотребнадзоре советуют не вытаскивать его самостоятельно, а обратиться в круглосуточные городские травмпункты либо в приёмный покой детской больницы, если клещ укусил ребёнка. Затем нужно сдать насекомое на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии.

Лаборатория открыта в будни с 8 до 16 часов, в выходные и праздники — до 14 часов. Если в клеще обнаружен энцефалит, то невакцинированным вводится иммуноглобулин из расчета 3 мл на 10 кг массы тела. Если был выявлен лайм-боррелиоз, то назначаются антибиотики.