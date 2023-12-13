В Нижнем Тагиле на Лебяжке во время попойки местный житель зарезал своего собутыльника

В минувшее воскресенье, 10 декабря, в Нижнем Тагиле на Лебяжке произошло убийство. По предварительной информации, преступление совершено в квартире многоквартирного дома № 17 на улице Зерновой. Как сообщили АН «Между строк» в следственном отделе Ленинского района города, инцидент между двумя мужчинами произошёл во время застолья.

Сообщается, что у 50-летнего ранее судимого местного жителя во время распития спиртного возник конфликт со своим собутыльником, в ходе которого он ударил его ножом. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался.

Подозреваемый был задержан полицейскими, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Накануне, 12 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил его в СИЗО на время следствия. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.