В Нижнем Тагиле на Красном Камне ночью сожгли автомобиль

В ночь на 16 декабря возле дома № 60 на улице Береговой-Краснокаменской в Нижнем Тагиле сгорел ВАЗ-2110. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 4 часа утра.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение трёх минут. Известно, что автомобиль был без аккумулятора. В ведомстве уточнили, что владельца сгоревшего ВАЗа пока установить не удалось. Исходя из характера повреждений, дознаватели МЧС предполагают, что причиной пожара мог стать поджог.