В Нижнем Тагиле на кирпичном заводе появился арт-объект — ретроавтомобиль «Победа» кирпичного цвета

В Нижнем Тагиле на территории кирпичного завода появился необычный арт-объект — ретроавтомобиль марки ГАЗ М-20 («Победа»), который украсил одно из строений.

Автомобиль окрашен в кирпичный цвет и хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Как удалось выяснить АН «Между строк», «Победу» приобрёл собственник предприятия при помощи сервиса «Авито». Цена и детали сделки не раскрываются. Предприниматель лишь уточнил, что сам так и не прокатился на этой легенде отечественного автопрома.

ГАЗ М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль среднего класса, серийно производился на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в 1946–1958 годах, в Польше в 1951–1973 годах.