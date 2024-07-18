В Нижнем Тагиле на ГГМ внедорожник сбил байкера 

Накануне, 17 июля, у дома № 41 на улице Челюскинцев произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате аварии пострадал байкер.

«Установлено, что около 21:00 неустановленный водитель управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался по улице Челюскинцев со стороны проспекта Ленина в сторону Черноисточинского шоссе, возле дома № 41 по улице Челюскинцев допустил столкновение с попутным мотоциклом Honda CBF 1000», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

В результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла получил ушиб правого плеча и правого бедра. Мужчина был доставлен в Демидовскую больницу.

По словам подписчиков паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», за рулём внедорожника был мужчина неславянской внешности, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии товарищи водителя, пересадили его в другую машину и увезли, а пострадавшего мотоциклиста оставили на месте ДТП. Также очевидец добавил, что друзья автолюбителя толпой избили прохожего, пытавшегося снять случившееся на видео.