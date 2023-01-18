В Нижнем Тагиле на ГГМ пожилая женщина упала в овощную яму

Вчера, 17 января, спасатели МБУ «Центр защиты населения» спасли женщину, упавшую в овощную яму на Гальянке. Об этом сообщает сообщество «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

Как рассказал АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин, о том, что женщина попала в беду, спасателям сообщил оператор экстренной службы 112. Специалисты центра при помощи «Трипода» (тренога) достали пострадашую и передали её врачам скорой помощи.

«Женщина, уже в возрасте, спустилась в яму за соленьями, а когда начала подниматься и почти вылезла, то поскользнулась и упала. Хорошо, что у неё был с собой телефон: сначала она позвонила родственникам, но дозвониться не смогла, после этого сообразила позвонить на номер 112. Затем оператор уже позвонил нам. Предварительно, она сломала ногу. Яма достаточно глубокая, она упала практически с самого верха», — отметил Сергей Копёркин.