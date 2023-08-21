В Нижнем Тагиле на этой неделе будет пасмурно

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле в будни будет облачно с прояснениями, а в выходные — пасмурно, температура воздуха поднимется до +19°C.

В понедельник, 21 августа, облачно с прояснениями, днём воздух прогреется до +19°C, ночью будет +7°C. Во вторник, 22 августа, похолодает, днём столбики термометров покажут +16°C, ночью — до +8°C. В среду, 23 августа, тоже облачно с прояснениями, днём +16°C, ночью +3°C. В четверг, 24 августа, синоптики обещают днём +16°C, ночью до +8°C. В пятницу, 25 августа, днём столбики термометров покажут +15°C, а ночью также до +8°C.

В выходные будет пасмурная погода. В субботу, 26 августа, температура воздуха днём +15°C, ночью +6°C. В воскресенье, 27 августа, столбики термометров покажут днём +14°C, ночью — до +9°C.