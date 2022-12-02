В Нижнем Тагиле на 9% выросли тарифы за вывоз мусора

В Нижнем Тагиле с 1 декабря повысили цену за вывоз ТКО на 9%. Новые тарифы утвердила Региональная энергетическая комиссия. Как сообщили ИА «Все новости», за обращение с твёрдыми коммунальными отходами жители Нижнего Тагила платили компании «Рифей» по 128,09 рубля с одного жителя многоквартирного дома, а с 1 декабря этого года будут платить 139,62 рубля. Жителям частного сектора ранее начисляли по 144,86 рубля, теперь сумма увеличится до 157,9 рубля.

Напомним, что в 2019 году активистами общественного движения «Тагил за перемены» был проведён эксперимент по измерению количества ТКО. Результаты показали превышение нормативов в 3–5 раз. После этого с 2020 года на протяжении пяти сезонов на территории Нижнего Тагила проводились замеры объёма и массы накопления жителями города ТКО на 120 мусорных площадках. Между общественниками и РЭК в феврале 2020 года начались судебные разбирательства, в ходе которых в шести городах Свердловской области были выявлены нарушения. Тогда суд удовлетворил иск членов общественного движения «Тагил за перемены» к РЭК, признав нормативы накопления отходов для многоквартирных домов необоснованными. Тем не менее после этого новые тарифы не изменились, а общественники снова обратились в Свердловский областной суд, который постановил, что действия РЭК носят неправомерный характер. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области спустя год так и не озвучила результаты замеров по накоплению твёрдых коммунальных отходов (ТКО), проводимых в Нижнем Тагиле.