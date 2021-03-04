«Они наплевали на суд, наплевали на жителей». РЭК отменила старый норматив накопления ТКО и установила точно такой же новый

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов своим постановлением внёс изменения в нормативы накопления ТКО для МКД после решения апелляционного суда Санкт-Петербурга. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, чиновник заменил старый норматив, который был признан судом незаконным, на точно такой же. Как рассказала АН «Между строк» адвокат Вера Мангилева, представлявшая интересы тагильских общественников в суде по иску к РЭК, такой ход Гришанова нельзя считать законным и он является откровенным игнорированием решения суда.

«Это незаконное постановление, потому что нормативы накопления ТКО устанавливаются на основании постановления правительства, в котором установлены правила. Должны быть замеры по четырём сезонам. Они сейчас уже осуществляются. А что они [РЭК] сделали? Выпустили постановление задним числом. То есть 19 февраля они провели заседание РЭК, отменили старый норматив по решению суда и ввели новый норматив, точно такой же. Как он может быть законным, если суд признал его недействительным? Нет у РЭК полномочий для введения каких-либо временных нормативов. Это считается, что они исполнили решение суда. Как так можно было сделать? Какой смысл тогда оспаривать что-либо?» — пояснила АН «Между строк» юрист.

Напомним, 8 февраля в Санкт-Петербурге Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал незаконными нормативы накопления ТКО в многоквартирных домах Нижнего Тагила. Как говорится в документе, суд принял доводы истцов о том, что замеры в Нижнем Тагиле проходили с нарушениями. По словам общественников, недобросовестное выполнение тагильскими чиновниками замеров объёма накапливаемых отходов в 2016 году позволило оспорить установленный ранее норматив.