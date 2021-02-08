Апелляционный суд признал незаконными нормативы накопления ТКО в многоквартирных домах Нижнего Тагила

Сегодня в Санкт-Петербурге Второй апелляционный суд общей юрисдикции вынес решение по жалобе группы активистов из Нижнего Тагила на решение Свердловского областного суда по нормативам накопления ТКО.

Напомним, в конце июля Свердловский областной суд отказал активистам в иске к Региональной энергетической комиссии по поводу накопления мусора. По мнению истцов, интересы которых представлял адвокат коллегии адвокатов «Оферта» Марат Ганиев, нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, принятые РЭК для Нижнего Тагила, завышены и ничем не обоснованы. Активисты требовали признать недействительным постановление РЭК об установлении нормативов для Нижнего Тагила.

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Свердловского областного суда, изменив его в части, признав недействующим постановление, утверждающее норматив накопления твёрдых коммунальных отходов для многоквартирных домов. Для ИЖС всё оставлено в силе. Мы доказали, что замеры, проведённые муниципалитетами в многоквартирных домах, были проведены неверно. Например, в Нижнем Тагиле замеры вместо трёх домов проводились в двух. Подобная ситуация и в других городах. Относительно того, что дальше будет, какие правовые последствия последуют за этим, я пока не готов говорить. Я тоже оглушён немного таким решением. Более детальный анализ мы подведём позже, а пока всех поздравляю!» — пояснил адвокат.

Полная видеозапись обращения опубликована в группе ОД «Тагил за перемены».

Напомним, в настоящее время в Нижнем Тагиле и ещё нескольких городах Свердловской области проходят перезамеры норм накопления ТКО. Общественники, контролирующие замеры, сообщают о многочисленных нарушениях.