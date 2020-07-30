Свердловский областной суд вынес решение по иску жителей Нижнего Тагила к РЭК по нормам накопления ТКО

Свердловский областной суд сегодня, 30 июля, отказал в иске группе активистов из Нижнего Тагила к Региональной энергетической комиссии Свердловской области по поводу нормативов накопления ТКО. Перед принятием решения судья дополнительно выслушал доводы представителя прокуратуры, который согласился, что при проведении взвешивании и подсчёта контейнеров были допущены нарушения, но они несущественны и не повлияли на конечный результат.

Напомним, процесс стартовал 11 февраля 2020 года. По мнению истцов, интересы которых представлял адвокат коллегии адвокатов «Оферта» Марат Ганиев, нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, принятые РЭК для Нижнего Тагила, завышены и ничем не обоснованы. Активисты требовали признать недействительным постановление РЭК об установлении нормативов для Нижнего Тагила.