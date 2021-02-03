«По 10 эпизодам направлены обращения в прокуратуру». Тагильские общественники приступили ко второму этапу измерения ТКО

Члены комиссии по замерам накопления твёрдых коммунальных отходов приступили ко второму, зимнему, этапу измерения ТКО. С 26 января активисты нашли уже 10 нарушений при обустройстве контейнерных площадок.

По словам члена комиссии Дмитрия Есина, администрация выполнила договорённости по итогам прошлым замеров и до начала новых опустошила контейнерные площадки. Однако, возле дома №46 по улице Свердлова, где находится АО «Тагилхлеб» было заметно, что отходы не убирались минимум неделю. Позже в баках на территории частного сектора по адресу Котовского, 87 общественники нашли несколько ртутьсодержащих ламп.

«По закону о ТКО это особоопасные отходы, которые обязаны утилизироваться отдельно, их нельзя выбрасывать в бачки. После обнаружения, мы достали их и выложили в угол площадки, после чего я начал звонить по телефону 112, чтобы опасные отходы забрали. Записав всю информацию, меня перевели к дежурному по городу, но там, точно также, записав информацию, дали номер телефона службы спасения, если кто не знает - 41-76-77, и только после этого смогли добиться, чтобы их не увезли на полигон», — написал у себя на странице член регионального общественного объединения «Чистый Урал» Дмитрий Есин.

Ещё одно нарушение нашли в баке возле дома №3 на переулке Оплетина. Там находился кинескоп от телевизора, но в Нижнем Тагиле на сегодняшний день нет организаций, которые смогли бы его правильно утилизировать.

Всего члены комиссии по замерам направили обращения по 10 случаям неправильной утилизации в Прокуратуру и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Однако это цифра только по Дзержинскому району.

«Точку выбирала администрация, мы, со стороны общественности, были с этим не согласны, потому что в список не попали многоквартирные дома с мусоропроводом, где были реальные показатели. Вопрос этот до сих пор решиться не может. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы данные точки были внесены в список», — сказал Есин ТРК «Телекон».

Всего в Нижнем Тагиле запланировано провести четыре мониторинговых исследования – по одному в каждом календарном времени года.