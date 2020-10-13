В Нижнем Тагиле мэрия снова замеряет мусор для корректировки норм накопления ТКО

Администрация Нижнего Тагила начала проводить новые замеры твёрдых коммунальных отходов (ТКО) после письма Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для проведения замеров была создана специальная комиссия, в которую вошли представители мэрии, городской думы, регоператора «Рифей», управляющих организаций и общественных экологических объединений.

Объектами исследования стали 120 контейнерных площадок во всех районах города. Специалисты будут выезжать на выбранные места сбора, измерять объём ТКО, затем взвешивать отходы в контейнерах, а после — массу пустого контейнера. На каждом этапе будут присутствовать члены комиссии.

«Определять количество ТКО, которое производят в Нижнем Тагиле, будут как по физическим лицам, проживающим в многоквартирных и частных домах, так и по юридическим, в соответствии с их видом деятельности. Работа продлится в течение года. В соответствии с методикой для получения достоверных данных необходимо измерить объём и массу производимых отходов в каждом сезоне — осенью, зимой, весной и летом», — рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Во время сезонных замеров мусорных отходов будут применяться методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления ТКО, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр.

Замеры проводятся в 14 муниципалитетах Свердловской области. Полученные данные направят в РЭК, по ним проведут расчёты нормативов накопления отходов и тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.

Напомним, тагильские общественники из движения «Тагил за перемены» через суд требовали от Региональной энергетической комиссии Свердловской области признать недействительным постановление об установлении нормативов для Нижнего Тагила. Судебный процесс стартовал 11 февраля 2020 года, 30 июля суд отказал в иске активистам. Судья согласился, что при проведении взвешивания и подсчёта контейнеров были допущены нарушения, но они не смогли повлиять на конечный результат.

Лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва рассказала АН «Между строк», что изначально мэрия отказала им в участии в комиссии по замерам, но после обращения к министру ЖКХ области Николаю Смирнову чиновники согласились включить общественников в рабочую группу.