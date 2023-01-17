В Нижнем Тагиле мужчина зарезал соседа

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего соседа во время совместного распития спиртного. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла в начале июня 2021 года на Вагонке в квартире у подсудимого. По версии следствия, между подсудимым и 63-летним соседом произошла словесная перепалка. Во время конфликта злоумышленник нанёс оппоненту несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

При этом сначала подсудимый придерживался версии о том, что гость первый начал угрожать ему ножом, только тогда между собеседниками завязалась драка.

«Однако комплекс судебных экспертиз позволил установить именно умышленный характер совершённого подсудимым деяния — лишения потерпевшего жизни. Кроме того, были осуществлены допросы ряда лиц, хорошо знавших злоумышленника и показавших, что он является очень конфликтной личностью, способной применять насилие в отношении даже своих близких, а также неоднократно проявлял себя как очень хитрый, изворотливый, симулирующий в невыгодных для него ситуациях и придумывающий себе различные оправдания», — уточнил АН «Между строк» Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал АН «Между строк», что ранним утром 1 июня 2021 года в отделение полиции № 17 обратилась местная жительница. Она сообщила, что к ней за помощью обратился обвиняемый и признался, что в его доме находится погибший. Сыщики, приехав на вызов, опросили фигуранта, который изначально отрицал, что прикасался к телу. Уже тогда полицейские обратили внимание, что на его руках и ноге были следы, похожие на кровь.

«В то утро потерпевший хотел помочь соседу покосить траву триммером, так как полагал, что неубираемые соседом вовремя одуванчики отцветут и семена перелетят на территорию его участка. Однако до кошения травы в тот роковой день дело так и не дошло. Алкогольные возлияния способствовали проявлению со стороны хозяина дома агрессии, которую он решил выместить на пришедшем к нему соседе с помощью колюще-режущего орудия», — рассказал Валерий Горелых.

Подозреваемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Состоявшимся сегодня приговором Дзержинского суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.