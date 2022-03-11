В Нижнем Тагиле мужчина подделал водительские права на домашнем принтере

В Нижнем Тагиле сотрудниками ГИБДД при проверке документов вскрылся факт подделки водительского удостоверения. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», водитель предъявил сотрудникам дорожной полиции водительское удостоверение со своей фотографией, но остальные данные принадлежали его младшему брату.

Следствию так и не удалось до конца выяснить, кто и когда изготовил подделку. По одной из версий, злоумышленник самостоятельно распечатал документ на цветном струйном принтере, заменив фото в графическом редакторе.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов). Ему грозит лишение свободы до 1 года. Дело передано для рассмотрения в Ленинский райсуд.

Напомним, в ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле 26-летняя следователь полиции попалась на езде по поддельному водительскому удостоверению. По словам девушки, экзамены в ГИБДД она не сдавала, а водительское удостоверение купила ещё в феврале в Екатеринбурге за 3 тысячи рублей.