В Нижнем Тагиле сотрудница полиции разъезжала по городу с купленным водительским удостоверением 

В Нижнем Тагиле 26-летняя следователь полиции попалась на езде по поддельному водительскому удостоверению. Как сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщает «КП Екатеринбург» со ссылкой на осведомлённый источник, инцидент произошёл вечером 11 ноября. Девушка припарковала свой Nissan Almera на улице Космонавтов в зоне действия знака «Остановка запрещена». Около 21:00 наряд ГИБДД вызвал эвакуатор и машину увезли на штрафстоянку. В ту же ночь следователь приехала в отдел ГИБДД на Тагилстрое.

«Она предъявила права, просила вернуть ей автомобиль. Пробили по базе — выяснили, что документ поддельный. Составили протокол по статьям за нарушение парковки и управление транспортным средством без документов», — пояснил собеседник издания.

По словам девушки, экзамены в ГИБДД она не сдавала, а водительское удостоверение купила ещё в феврале в Екатеринбурге за три тысячи рублей.

Сейчас по данному факту полицией проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования.