В Нижнем Тагиле мужчина ограбил свою престарелую возлюбленную

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в том, что он похитил ювелирные изделия у своей бывшей сожительницы-пенсионерки. Сумма ущерба составила 229 тысяч рублей.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ходе опроса мужчина поснил, что часть похищенных золотых украшений сдал в ломбард, а часть хранил у себя. Также у злоумышленника были изъяты залоговые билеты.

Расследование уголовного дела продолжается.