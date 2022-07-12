В Нижнем Тагиле молодая мать отдала мошенникам 300 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 33-летняя женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребёнком, перевела аферистам 300 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в течение нескольких дней женщине звонили неизвестные, выдающие себя за сотрудников банка и представителей полиции, убеждая перевести накопления на «безопасные счета».

Первый звонок от мошенников поступил 1 июля вечером. Ответив на московский номер, женщина услышала автоответчик, который сообщил об одобрении ей кредита и просил подтвердить операцию. После того, как женщина опровергла эту информацию, автоответчик сменил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он убедил тагильчанку в том, что в её личный кабинет взломали мошенники, предложив проверить другие счета в банке по системе безопасности. После того, как потерпевшая заявила о наличии 200 тысяч рублей на счёте, злоумышленник сообщил ей о подозрительных операциях по счетам, после чего перевёл звонок на злоумышленницу, которая якобы является сотрудницей Центробанка.

«Сотрудница» Центробанка представилась Ксенией Борисовной Михайловой. Для подтверждения своей личности она отправила потерпевшей в мессенджерах «фейковые» документы: договор о неразглашении конфиденциальной информации, гарантийное обязательство о возврате денежных средств и своё удостоверение сотрудника Центробанка.

«Михайлова сказала, что в нашем регионе очень много случаев мошеннических действий, связанных со счетами в банках. Якобы сами сотрудники банков используют личные данные граждан и проводят операции по счетам без их ведома», — рассказала потерпевшая сотрудникам полиции.

Лже-работник финансовой организации убедила клиентку снять деньги в банке и перевести их на «безопасный счёт». После разговора девушке поступил звонок с номера дежурной части МУ МВД России «Нижнетагильское» +7 (3435) 47-70-02 от некоего майора полиции Сергея Николаевича, который убедил мамочку в декрете действовать по инструкции псевдо специалиста Центробанка. Он заверил, что ей положена компенсация за мошенничество сотрудников банка. Злоумышленник даже пообещал сообщить время, когда тагильчанке нужно будет подойти в отдел полиции и оформить документы.

Потерпевшая была постоянно на связи с «сотрудницей» Центробанка, сбрасывала ей скриншоты из мобильного приложения такси, сообщала о своих передвижениях, поскольку эти затраты ей тоже обещали компенсировать. При этом злоумышленница просила держать все действия втайне от сотрудников банка и близких родственников, якобы по причине проведения внутрибанковского расследования.

После этого Михайлова убедила женщину оформить кредит на 100 тысяч рублей, чтобы исчерпать лимит кредитной карты и лишить мошенников возможности ввести её в долги. Когда на следующий день та же Михайлова рекомендовала обналичить деньги с одобренной кредитной карты и снова положить их на «безопасный счет», женщина засомневалась и пошла в полицию. Уже в отделе полиции тагильчанке позвонил представившийся ранее майором Сергеем Николаевичем неизвестный мужчина с номера, который зарегистрирован на дежурной части полиции № 18 в Нижнем Тагиле.

Как призналась потерпевшая, она много раз слышала, что мошенники действуют под видом сотрудников банка и полицейских, но не думала, что они будут звонить с тех номеров, которые реально принадлежат органам государственной власти.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не отвечать на звонки с посторонних номеров. Если звонок поступает с какого-то официального телефона, перезванивайте на него самостоятельно. Запомните, не существует никаких безопасных счетов, кроме вашего. Правоохранители не могут знать о совершённом преступлении, пока вы сами не обратитесь в полицию и не сообщите об этом. Только после этого сотрудник полиции может звонить вам по телефону, но только для проведения следственных действий, а не для того, чтобы рекомендовать действовать по чьим-то инструкциям.