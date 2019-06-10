В Нижнем Тагиле маршруты № 27 и № 36 продлят до ТЦ DEPO

С 11 июня по предложению главы Нижнего Тагила и ГИБДД будут продлены до ТЦ DEPO маршруты № 27 от ЖК «Фотеевский-2» и № 36 от ВМЗ. Как рассказал АН «Между строк» представитель перевозчика «Союз-НТ» Александр Петров, такое решение было принято в связи с высокой аварийностью на участке возле конечной НТИ УРФУ.

«Остановка возле НТИ УРФУ не соответствует требованиям безопасности. ГИБДД предоставила информацию по ДТП в этом районе: в 2017 году 29 ДТП, в 2018 году 36 ДТП, за 2019 год уже 17 ДТП. Глава города принял решение перенести конечную остановку данных маршрутов к ТЦ DEPO. Это будет удобно как для жителей Гальянки, так и Выи и Красного камня, чтобы без пересадок доезжать до развлекательного центра», — пояснил Александр Петров.

По словам представителя «Союза-НТ», в настоящее время по 27-му маршруту курсирует 8 «Газелей», а по 36-му — 12. Часть из них в ближайшее время будет заменена на автобусы ПАЗ. По информации управления городским хозяйством, дополнительное соглашение о продлении маршрутов № 27 и № 36 до DEPO подписано. В настоящее время готовятся карты маршрутов.

Напомним, 7 июня стало известно, что мэрия резко сократила количество рейсов маршрута № 17 КДК «Современник» — проходная НТИИМ в будни — с 24 до 17. Ранее тагильчане жаловались на перебои в работе маршрута № 17. На аппаратном совещании 31 мая глава города Владислав Пинаев дал чиновникам неделю на решение проблемы.