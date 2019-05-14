В Нижнем Тагиле маньяк напал на женщину в подъезде

Вечером 13 мая в одном из подъездов дома по улице Коминтерна в Дзержинском районе Нижнего Тагила неустановленный мужчина напал на 34-летнюю женщину. Как рассказала АН «Между строк» потерпевшая Ольга (имя изменено. — Прим. ред.), около 19:20 она возвращалась с работы, когда вместе с ней в подъезд забежал незнакомый ей мужчина.

«Я начала подходить к подъезду, когда уже открыла дверь и начала заходить, увидела что какой-то мужчина бежит к нашему подъезду, — вспоминает Ольга. — Я не придала этому значения, подумала, что кто-то из соседей бежит успеть, пока дверь не захлопнулась. Я уже прошла тамбур и начала подниматься по лесенкам. Дверь за мной не успела захлопнуться, по свету я увидела, что её кто-то открыл. Я поднялась на первую площадку первого этажа и остановилась, чтобы пропустить этого мужчину, но вместо этого почувствовала, что меня сзади кто-то начал обнимать. Я подумала, что это, может, кто-то из знакомых решил подшутить надо мной. Начала поворачиваться, а этот мужчина обнял меня очень сильно, засунул руку между ног и начал прерывисто дышать. Хорошо, что я была в брюках. Потом я начала кричать и сопротивляться, причём руками я не смогла ничего сделать, так как изначально он меня обнял сзади и прижал их. В итоге он убежал, я вышла вслед за ним из подъезда и кричала ему вслед, а он лёгкой походкой с ухмылкой отправился в сторону площади Славы».

После этого женщина написала заявление в отделение полиции № 17. Приметы нападавшего: на вид 25–30 лет, славянской внешности, волосы русые, был одет в голубые джинсы и серую футболку с коротким рукавом.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались в интересах следствия.