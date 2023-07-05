В Нижнем Тагиле лжесотрудники МЧС пытаются втридорога продавать жильцам огнетушители под видом проведения рейдов и угрожают арестом

В Нижнем Тагиле, в районах ГГМ и улицы Пархоменко неизвестные молодые люди, под предлогом проведения рейдов МЧС, ходят по жилым домам. При этом у них нет ни отличительной формы, ни удостоверений, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС Нижнего Тагила и ГГО.

Спасатели считают, что возможная цель визитов этих предприимчивых персонажей — продать по завышенным ценам пожарно-техническую продукцию (огнетушители, автономные пожарные извещатели, модульные установки пожаротушения), а также узнать какие-либо сведения, собрать подписи. Были зафиксированы случаи угроз проживающим. В одной из квартир лже-спасатели пообещали жильцу прийти на следующий день с прокуратурой и арестовать, если он не откроет дверь.

4 июля в отдел надзорной деятельности и профилактической работы поступило несколько звонков от жителей, которые хотели узнать, действительно ли проводятся такие рейды в этих районах города. Разумеется, им сообщили, что такие рейды не проводятся.

Сотрудники МЧС напоминают, что никаких платных услуг они не оказывают. Представители ведомства посещают жилые дома лишь с профилактической целью (напоминают правила пожарной безопасности, телефоны вызова экстренных служб). При этом сотрудники МЧС всегда одеты в специальную форму и имеют при себе служебные удостоверения. Они не занимаются проверкой газового оборудования. Для этого существует газовая служба.

Напомним, что ранее уже происходили случаи продажи лже-сотрудниками МЧС противопожарных таблеток за сумму, почти в пять раз превышающую рыночную. В конце июня они продали такое устройство пенсионерке, взяв с неё за «инновацию» 10 тысяч рублей.