Общество

В Нижнем Тагиле лазерное шоу ко Дню Победы показали на стене недостроенного торгового центра

08.05.2021 16:11
В Нижнем Тагиле лазерное шоу ко Дню Победы показали на стене недостроенного торгового центра

Вчера вечером на Вые местные жители увидели на строящемся здании ТЦ (Космонавтов, 9а) лазерное шоу, посвящённое Дню Победы. Такое неожиданное представление приятно удивило тагильчан. 

«Красиво сделали, молодцы»,  прокомментировали очевидцы. 

Кто организовал данное шоу  неизвестно. 

Напомним, завтра в 10:00 на проспекте Ленина состоится торжественное прохождение военной техники и военнослужащих. Традиционно после окончания военного парада на Центральной площади пройдёт 72-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». На площади перед кинотеатром «Современник» прозвучат военные песни в исполнении учащихся школ искусств. А с 16:00 начнутся концерты в парке им. Бондина и парке «Народный». В 22:00 с Лисьей горы обещают запустить салют.

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