В Нижнем Тагиле коронавирусом переболели уже 25 сотрудников детских садов

За время работы тагильских детских садов в период пандемии коронавируса опасной инфекцией переболели уже 25 сотрудников. Об этом главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин заявил сегодня, 18 августа, во время совещания по подготовке к новому учебному году. На ней присутствовали в числе прочих директора школ, мэр Владислав Пинаев и начальник управления образования. Только за первую половину августа заболели 6 работников детских садов, в том числе и их руководители.

«Только 2% людей заражаются в трудовых коллективах, — отметил Юрий Бармин. — Под 70% заражаются в домашних очагах. Имеются в виду выезды на шашлыки, дни рождения, свадьбы, поминки, просто встречи. Теперь у нас ещё кафе и рестораны открылись. Я думаю, вечером они будут переполнены. Поэтому и риски заражения среди персонала имеются. Всё зависит от вас, руководителей учреждений, от того, как вы настроите работу. Свойства нового коронавируса до сих пор до конца не исследованы. Мы про банальный грипп уже достаточно много знаем, успешно боремся с ним на протяжении ряда лет, ситуацией управляем. Чего не скажешь на сегодняшний день по коронавирусу».

По словам главного санитарного врача Нижнего Тагила, показатель по ОРВИ в городе составил за прошедшую неделю 232 заболевших на 100 тысяч человек, что ниже уровня по Свердловской области на 40%. Гораздо сложнее сегодня ситуация обстоит с заболеваемостью вирусными пневмониями и коронавирусом.

«По пневмониям в Тагиле зарегистрировано 133 случая за прошедшую неделю, — рассказал Юрий Бармин. — 87% из них — это ковидные пневмонии, то есть вызванные новым коронавирусом. Показатель заболеваемости вырос среди лиц старше 18 лет и составил 39%. Он выше среднего многолетнего уровня в 5 раз. Среди детей до 18 лет заболеваний пневмонией за прошлую неделю не было. Под медицинским наблюдением сейчас в городе находятся 1098 человек. Из них 84 — прибывшие с отдыха. Контактные с больными — 781 человек. Несмотря на то, что на официальном сайте у нас зарегистрировано 1342 случая (данные на 16 августа. — Прим. ред.), неофициальная статистика повыше. Заболевание фиксируется равномерно, во всех районах города. В Ленинском районе 734 случая, в Дзержинском — 790, в Тагилстроевском — 763».

Сегодня в городе, по словам Бармина, вспышки коронавируса происходят регулярно. Они наблюдаются на многих предприятиях, в том числе на «Уралвагонзаводе» и НТМК. На распространение инфекции COVID-19 оказывает влияние в числе прочего безответственное отношение большого количества жителей города к масочному режиму и соблюдению социальной дистанции.

«Показатель распространённости на вчерашний день в Нижнем Тагиле составил 1,7. И это при том, что на 2 августа было 0,5. Ситуация немножко усугубляется и из-за того, что мы открыли часть границ с отдельными государствами», — добавил Бармин.

Напомним, в Нижнем Тагиле 115 детских садов заработали 10 августа, в них открылись 456 групп. Для того чтобы зачислить ребёнка в учреждение, необходимо отправить на электронную почту детского сада заявление и справку с места работы, подтверждающую нахождение родителей на рабочем месте. Если ребёнок посещал дежурные группы в детском саду, то таких справок не требуется. Адрес электронной почты каждого детсада можно найти на сайте управления образования.

Чтобы обеспечить безопасность детей в садиках в период пандемии коронавируса, им и сотрудникам два раза в день измеряют температуру. В учреждениях ежедневно проводят влажную уборку помещений и поверхностей, регулярно проветривают помещения. Сотрудники соблюдают масочный режим и используют антисептики.

В Нижнем Тагиле за последние сутки (17 августа) выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Всего в городе 1371 подтверждённый случай COVID-19. В Свердловской области за сутки зафиксировано 149 случаев коронавируса (за всё время — 23 695). Последние данные о распространении инфекции COVID-19 и борьбе с ней — в онлайне АН «Между строк».