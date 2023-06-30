В Нижнем Тагиле к концу года появится мусоросортировочный комплекс

В Нижнем Тагиле заканчивается строительство мусоросортировочного комплекса, объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2023 года.

«Комплекс отличает несколько “фишек”, которых нет ни на одном подобном предприятии области и уральского региона. Благодаря современной системе сепарации различных фракций ТКО ручной труд сведен к минимуму. В проект заложена возможность в будущем производить RDF-топливо, которое находит применение в качестве альтернативного топлива на цементных заводах и позволит увеличить отбор полезных фракций с 30 до 60 процентов», — отметил руководитель проекта Евгений Пузырев.

В состав комплекса входит участок компостирования, куда будут направляться органические отходы. Финальным продуктом этого участка станет сухой технический грунт, который будет использоваться на полигоне в процессе захоронения неперерабатываемых отходов.

А также на объекте предусмотрена многослойная система гидроизоляции, отведения воды и газов. Специалисты отметили, что на сегодняшний день самым экологичным и современным является замкнутый цикл переработки, при котором водный фильтрат и газы собираются, очищаются и снова используются в процессе.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что применяемые технологии в комплексе, оборудование, а также современный полигон для захоронения ТКО позволят обеспечить муниципалитету утилизацию бытового мусора на много лет вперед.

«Решение, которое было принято губернатором Свердловской области о поддержке данного проекта, и дальнейшее заключение концессионного соглашения позволяют нам снять с повестки такой острый вопрос, как утилизация твёрдых коммунальных отходов в городе. Кроме того, в рамках соглашения мы реализуем проект по рекультивации старого полигона», — сказал Владислав Пинаев

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса ведётся в рамках концессионного соглашения, заключённого в 2018 году между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго». Старт проекту был дан в 2022 году.