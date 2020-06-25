В Нижнем Тагиле изменится работа светофоров на 4 перекрёстках

С 26 июня ещё на 4 перекрёстках Нижнего Тагила изменится режим работы светофоров, сообщает пресс-группа ОГИБДД «Нижнетагильское».

«В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, обеспечения безопасности дорожного движения на 4 перекрестках города Нижнего Тагила с 26 июня 2020 года будут реализованы мероприятия по разделению транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла. Перекрестки: ул.ул. Восточное шоссе-Ильича, ул.ул. Зари-Максарева, ул. ул. Юности- Энтузиастов, пр. Вагоностроителей - ул. Тимирязева. Уважаемые пешеходы, будьте внимательны, смотрите на сигналы светофора. Напоминаем, что дорогу разрешается переходить на зелёный сигнал светофора, посмотрев по сторонам и убедившись в своей безопасности», — отметили в ведомстве.

С 23 июня пять перекрёстков — пр. Ленина — ул. Первомайская, пр. Ленина — ул. Огаркова, пр. Ленина — ул. Красноармейская, пр. Мира — ул. Карла Маркса, ул. Черноисточинское шоссе — ул. Бригадная — уже перешли на новый режим работы. С 19 июня изменился режим работы светофоров на перекрёстках: Свердлова — Орджоникидзе, Ильича — Орджоникидзе, Алтайская — Бобкова, Окунева — Энтузиастов. На них организована отдельная фаза светофора для перехода проезжей части. До этого схема была осуществлена на пересечении улиц Циолковского — Пархоменко, Победы — Карла Либкнехта, Горошникова — Первомайская, Октябрьской Революции — Газетная, Газетная — Красноармейская, Газетная — Первомайская, Газетная — Пархоменко, Газетная — Мира, Карла Маркса — Октябрьской Революции, Строителей — Октябрьской Революции, Победы — Пархоменко, Карла Маркса — Вязовская и Балакинская — Красных Зорь.