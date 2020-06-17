С 18 июня в Нижнем Тагиле изменится режим работы светофоров на трёх перекрёстках

В Нижнем Тагиле с 18 июня изменится режим работы светофоров на трёх перекрёстках. Как рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД, разделение потоков пешеходов и автомобилей должно снизить количество ДТП с участием пешеходов. Теперь на перекрёстках Победы — Пархоменко, Карла Маркса — Вязовская и Балакинская — Красных Зорь будет организована отдельная фаза светофора для перехода проезжей части.

«На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу, а все транспортные средства стоят и пропускают их. Напоминаем, что данный перекрёсток запрещено переходить по диагонали», — поясняют в ГИБДД.

Ранее подобная схема была внедрена на пересечении улиц Циолковского — Пархоменко, Победы — Карла Либкнехта, Горошникова — Первомайская, Октябрьской Революции — Газетная, Газетная — Красноармейская, Газетная — Первомайская, Газетная — Пархоменко, Газетная — Мира, Карла Маркса — Октябрьской Революции, Строителей — Октябрьской Революции.