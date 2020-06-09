В Нижнем Тагиле для безопасности пешеходов изменится схема движения на шести перекрёстках

В Нижнем Тагиле с 10 июня изменится режим работы светофоров на шести перекрёстках. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», это делается в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов.

«На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу, а все транспортные средства стоят и пропускают их», — пояснили в ведомстве.

Разделение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла произойдёт на следующих перекрёстках: Газетная — Красноармейская, Газетная — Первомайская, Газетная — Пархоменко, Газетная — Мира, Карла Маркса — Октябрьской Революции, Строителей — Октябрьской Революции.

«Мы разделяем транспортные и пешеходные потоки, чтобы избежать аварийных ситуаций, обезопасить участников дорожного движения. Обустройства диагональных переходов в планах на 2020 год нет. Время ожидания определяется опытным путём с учётом перехода по катету. А переход по диагонали в существующих условиях запрещён правилами дорожного движения», — рассказали ИА «Все новости» в отделении пропаганды ГИБДД.

Как пояснил ранее изданию директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов, для того чтобы начертить диагональные зебры, необходимо будет не только нанести новую разметку, но и демонтировать старые знаки. А затем перенести и установить новые стойки и знаки, соответствующие актуальным ГОСТам. По его словам, в городской казне средств на это не предусмотрено.

«Мы работаем по техническому заданию управления горхозяйством, но с возможностью корректировки режима работы светофоров от базовых установок. Но если добавим время для пешеходов, опять будут жаловаться водители, и наоборот. На наш взгляд, по времени там сейчас оптимально», — рассказал Сизов.

Ранее подобная схема была внедрена на пересечении улиц Циолковского — Пархоменко, Победы — Карла Либкнехта, Горошникова — Первомайская, Октябрьской Революции — Газетная.