С 23 июня в Нижнем Тагиле изменится работа светофоров ещё на 5 перекрёстках

В Нижнем Тагиле с 23 июня ещё пять перекрёстков перейдут на новый режим работы, сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

«В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, обеспечения безопасности дорожного движения на пяти перекрёстках города Нижнего Тагила с 23 июня 2020 года будут реализованы мероприятия по разделению транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла. Перекрёстки: пр. Ленина — ул. Первомайская, пр. Ленина — ул. Огаркова, пр. Ленина — ул. Красноармейская, пр. Мира — ул. Карла Маркса, ул. Черноисточинское шоссе — ул. Бригадная. На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу, а все транспортные средства стоят и пропускают их. Уважаемые пешеходы, будьте внимательны, смотрите на сигналы светофора. Напоминаем, что дорогу разрешается переходить на зелёный сигнал светофора, посмотрев по сторонам и убедившись в своей безопасности», — отметили в Госавтоинспекции.

С 19 июня изменился режим работы светофоров ещё на четырёх перекрёстках: Свердлова — Орджоникидзе, Ильича — Орджоникидзе, Алтайская — Бобкова, Окунева — Энтузиастов. На них организована отдельная фаза светофора для перехода проезжей части.

«На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу на зелёный сигнал светофора, а все транспортные средства стоят и пропускают их. Напоминаем, что данные перекрёстки запрещено переходить по диагонали», — отмечали в ГИБДД.

До этого схема была осуществлена на пересечении улиц Циолковского — Пархоменко, Победы — Карла Либкнехта, Горошникова — Первомайская, Октябрьской Революции — Газетная, Газетная — Красноармейская, Газетная — Первомайская, Газетная — Пархоменко, Газетная — Мира, Карла Маркса — Октябрьской Революции, Строителей — Октябрьской Революции, Победы — Пархоменко, Карла Маркса — Вязовская и Балакинская — Красных Зорь.