С 19 июня в Нижнем Тагиле поменяется работа светофоров на четырёх перекрёстках

В Нижнем Тагиле с 19 июня изменится режим работы светофоров ещё на четырёх перекрёстках. Как рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД, разделение потоков пешеходов и автомобилей должно снизить количество ДТП с участием пешеходов.

С пятницы на перекрёстках Свердлова — Орджоникидзе, Ильича — Орджоникидзе, Алтайская — Бобкова, Окунева — Энтузиастов будет организована отдельная фаза светофора для перехода проезжей части.

«На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу на зелёный сигнал светофора, а все транспортные средства стоят и пропускают их. Напоминаем, что данные перекрёстки запрещено переходить по диагонали», — поясняют в ГИБДД.

Ранее подобная схема была внедрена на пересечении улиц Циолковского — Пархоменко, Победы — Карла Либкнехта, Горошникова — Первомайская, Октябрьской Революции — Газетная, Газетная — Красноармейская, Газетная — Первомайская, Газетная — Пархоменко, Газетная — Мира, Карла Маркса — Октябрьской Революции, Строителей — Октябрьской Революции, Победы — Пархоменко, Карла Маркса — Вязовская и Балакинская — Красных Зорь.