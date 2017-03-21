В Нижнем Тагиле изменились правила записи детей в летние лагеря

С 20 апреля в Нижнем Тагиле стартует приём заявлений на путёвки в летние загородные оздоровительные лагеря. В этом году порядок и сроки подачи документов изменились. В 2016 году запись в ЗОЛы на каждую смену шла по отдельным срокам: в апреле принимались заявления на первую смену, в мае – на вторую, в июне – на третью, в июле – на четвёртую. В этом же году родители могут подать необходимые документы с 20 апреля по 4 мая независимо от того, на какую смену они хотят записать ребёнка. Регистрация заявок, поступающих через сайты госуслуг и управления образования администрации Нижнего Тагила, начнётся с восьми часов утра. Проверка документов будет проводиться с 5 по 17 мая, выдача путёвок – не позднее двух рабочих дней до начала смены.

«Приём заявлений начнётся с восьми часов утра и в один день на все смены. Мы, честно говоря, в шоке, – призналась Марина, мама одного из тагильских школьников. – Сайты, как и при зачислении детей в первый класс, зависнут, в МФЦ с утра будут огромные очереди. Конечно, все родители побегут туда в первый день, чтобы успеть записать ребёнка в лагерь получше и на нужную смену. Моя дочь, например, в “Звёздном” очень любит отдыхать, и я хочу, чтобы она туда снова поехала в этом году. Сегодня родительский взнос небольшой, поэтому это очень выгодный вариант для многих – ребёнка в лагерь отправить отдыхать, тем более что он там постоянно будет занят каким-то делом».

По мнению начальника управления образования администрации Игоря Юрлова, особого ажиотажа вокруг записи детей в загородные оздоровительные лагеря возникнуть не должно.

«Приём документов будет проводиться не в один день, а в несколько, и думаю, это снимет остроту вопроса. Родители смогут подать заявку через многофункциональные центры, а также портал государственных услуг и сайт управления образования администрации Нижнего Тагила. Будет работать горячая линия. Более подробная информация появится позже на сайте управления образования. От нас прокуратура требовала привести порядок приёма документов на получение путёвок в ЗОЛы в соответствии с областным и федеральным законодательством, и мы это сделали. Услуга должна предоставляться всем на равных условиях», – отметил Игорь Юрлов.

Напомним, в 2016 году Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал незаконной пропорциональную систему распределения путёвок в ЗОЛы между городскими предприятиями и потребовал от чиновников устранить все нарушения.

«Порядка четырёх лет мы уже работаем по этой системе распределения путёвок. Были первопроходцами в своё время, и область даже рекомендовала всем другим муниципалитетам идти этим же путём. И глупо, что через столько лет к нам появились какие-то вопросы. Говорят, что необходимо отказаться от квотирования и полностью перейти на работу через госуслуги. А там уже кто первым успеет заявление на бюджетную путёвку подать, тому она и достанется, но никто не смотрит, работает ли вообще этот человек или он дома сидит постоянно», – говорил ранее замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В 2016 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 6018 тагильчан, в лагерях с дневным пребыванием – 5581, в санаториях – 2537. В этом году число детей, которые смогут поехать в ЗОЛы, по словам Юрлова, не изменилось. Стоимость путёвок составляет от 13 до 18 тысяч рублей, родительский взнос – до четырёх тысяч рублей.

Агентство новостей «Между строк»