В Нижнем Тагиле из-за захламлённого подъезда начался пожар в многоквартирном доме

Сегодня, 28 апреля, около 5 утра в доме на улице Пархоменко, 135 начался пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло на лестничной клетке третьего этажа, на площади 2 кв. м горел мусор.

Пожар был потушен жильцами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По словам очевидцев, пятерых человек вывели пожарные, остальные покинули задымлённое помещение самостоятельно.