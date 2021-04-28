В Нижнем Тагиле из-за захламлённого подъезда начался пожар в многоквартирном доме

Сегодня, 28 апреля, около 5 утра в доме на улице Пархоменко, 135 начался пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло на лестничной клетке третьего этажа, на площади 2 кв. м горел мусор.
Пожар был потушен жильцами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По словам очевидцев, пятерых человек вывели пожарные, остальные покинули задымлённое помещение самостоятельно.
«Я проснулся от запаха горелого пластика. Квартира была сильно задымлена, дышать было трудно, почти ничего не видно. Я подумал, что горит изоляция проводки, но с лестничной площадки уже кричали, чтобы выходили. Кое-как на ощупь оделся, схватил ключи и выскочил из квартиры. Люди уже выходили. После эвакуации пожарные вынесли какой-то мусор, пластиковую крышу от коляски и ещё что-то по мелочи», — рассказал АН «Между строк» один из жителей дома Дмитрий.